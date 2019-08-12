البحرين ترحب بدعوة السعودية أطراف الصراع في عدن للاجتماع بالرياض

رحبت مملكة البحرين بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات، التي نشبت في مدينة عدن لعقد اجتماع عاجل على أرض المملكة العربية السعودية في خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي، بحسب بيان لوزارة خارجية البحرين.





وتؤكد مملكة البحرين أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري المهم، الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم تماما للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.