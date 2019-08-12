الاتحاد السعودي يكرر فوزه على زوباهان ويتأهل إلى ربع النهائي

أكد نادي الاتحاد تفوقه وتأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على زوباهان الإيراني 4-3 يوم الاثنين على ستاد نادي العربي في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.









وسجل ايمليانو فيكيو (45+1) وحارس مرمى زوباهان محمد باقر صديقي (54 بالخطأ في مرمى فريقه) ورومارينيو (64 و70) أهداف الاتحاد، في حين أحرز لاعب الاتحاد لويس خيمينيز (53 بالخطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (72) وكريسانتوس ماكاولي (83) أهداف زوباهان.









وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي شهدت فوز الاتحاد بنتيجة 2-1 على ستاد نادي الوصل في دبي، فتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.









وتأهل الاتحاد ليتقابل في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.



