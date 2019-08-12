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نشرة حوادث الفجر.. دموع الإفراج عن 1634 سجينا.. و3 جثث بالقاهرة والجيزة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:10 م
نشرة حوادث الفجر.. دموع الإفراج عن 1634 سجينا.. و3 جثث بالقاهرة والجيزة
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:










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