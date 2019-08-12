تراجع طفيف في سعر الدولار بعد إعلان عجز الموازنة الأمريكية
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:13 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
شهد الدولار الأمريكي تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن أن عجز الموازنة الأمريكية اتسع لنحو 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي بالتزامن مع قفزة 23 بالمائة في المصروفات.
وينتظر المستثمرون حول العالم تطورات الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصاعد حدة التوترات في الأسبوع الماضي ومع إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه غير مستعد لإبرام صفقة تجارية مع بكين.
وكان بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بالأمس، محذراً من أنه من غير المرجح عقد صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020 كما أشار إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي تتزايد.
وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 1.1223 دولار.
كما تراجع الدولار أمام الين بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 105.22 ين، كما هبط بنحو 0.4 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2083 دولار.
وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك) فشهد هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 0.9690 فرنك.
وخلال تلك الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية انخفض بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليتراجع إلى 97.404 بعد أن سجل 97.738 في وقت سابق من التعاملات.
Advertisements
المزيد عن: عجز الموازنة الامريكي شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
- عاجل.. الدولار يتراجع مع تصريحات ترامب
- الدولار يرتفع مقابل اليورو الاوروبي بعد الشكوك المحيطة بالبريكست
- البورصة الأمريكية تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة
- الدولار يواصل الهبوط بعد تسجيله أكبر خسائر يومية في 3 أسابيع
- الدولار يرتفع مقابل سلة العملات الرئيسية اليوم الإثنين
- 1 % تراجع في صادرات الصين خلال يونيو
- البورصة الأمريكية تغلق على تراجع مع إعلان نتائج الأعمال
- البورصة الأمريكية تسجل خسائر أسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة
- البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم الإثنين
- الذهب يواصل الارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين