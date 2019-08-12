"الجوازات": تشهير وسجن وغرامات بحق 70 مواطنًا ووافدًا خالفوا أنظمة الحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة؛ 70 قرارًا إداريًّا بحق مواطنين ووافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لنقلهم حجاجًا غير نظاميين لم يحصلوا على تصاريح بالحج.





وتضمَّنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامات المالية، والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.





ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم في الحج إلى الحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



