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أحمد عز حر طليق بعد الإدلاء بأقواله في النيابة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:03 م
أحمد عز حر طليق بعد الإدلاء بأقواله في النيابة
أحمد عز
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الفجر الفني
 
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أدلى الفنان أحمد عز، بأقواله في المحضر الذي حرر ضدته من طليقته زينة وشقيقتها، حيث أتهمهم بالاعتداء عليه، وسبه، وذلك اثناء تصادفهم ببعض في أحد الفنادق بمنطقة مراسي بالساحل الشمالي أمام الجميع، واشار إلى أنه قالت "أنا حالفة لما أشوفك لازم أضربك"، مؤكدًا على أنه حاول الدفاع عن نفسه فقط.


وفي هذا السياق قررت نيابة العلمين، إخلاء سبيل الفنان أحمد عز من سراي النيابة ببرج العرب، فيما اتهمته زينة وشقيقتها، بأنه حاول استدراج نجله الذي لم يعترف به خارج الفندق، وشاهدته نسرين شقيقة زينة وقامت بمحاولة أخذ الطفل منه لتنشب مشادة حامية معه وتتدخل شقيقتها في الأزمة.

وكانت شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

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