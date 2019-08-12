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ريال مدريد ويوفنتوس يقتربا من إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:56 م
ريال مدريد ويوفنتوس يقتربا من إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي، يفكروا في إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع "توتويوفي" الإيطالي، فإن ريال مدريد عرض على يوفنتوس الندم الكولومبي خاميس رودريجيز بالإضافة الى 25 مليون يورو  مما يعادل 75 مليون لأجل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأوضحت التقارير أن إدارة اليوفي لم تقتنع بهذا العرض، وترى بأن ديبالا يساوي ما بين 80 إلى 90 مليون يورو على الأقل.
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