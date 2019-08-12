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"الصحة" تجري 627 عملية قسطرة قلبية وقلب مفتوح للحجاج خلال شهر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:00 م
الصحة تجري 627 عملية قسطرة قلبية وقلب مفتوح للحجاج خلال شهر
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أجرت الطواقم الطبية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمنطقة مكة المكرمة، 596 عملية قسطرة قلبية، و31 عملية قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام حتى العاشر من ذي الحجة.

وقدمت الوزارة جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.
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