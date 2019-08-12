أول قرار من النيابة بعد واقعة الضرب بين احمد عز وزينة وشقيقتها

أمرت "نيابة العلمين"، بتفريغ كاميرات فندق العلمين بعد واقعة المشاجرة بين الفنان احمد عز وطليقته زينة وشقيقتها الكبرى بالساحل الشمالي، واستدعائهم لسماع أقوالهم فى الواقعة.





وبدأت المشاجرة عندما لاحظ احمد عز أحد نجليه داخل فندق العلمين، بعد محاولته مغافلة الجميع واصطحابه إلى خارج الفندق، ولكن نسرين شقيقة الفنانة زينة، شاهدته وتوجهت مسرعة إليه وصفعت احمد عز على وجهه، فقام احمد عز بضربها وسبها، فوقعت مشادة بالايدي بينه وبين شقيقة زينة .



