الحمادي: الأمطار التي هطلت بالمشاعر لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي؛ أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن، سواء بمشعر منى أو الحرم المكي.





وأوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دوريًّا، وأن هناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تُتَّخذ في الميدان.





وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام.