البحرين ترحب بدعوة الرياض الحكومة اليمنية لاجتماع في السعودية
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:39 م
وكالات
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رحبت البحرين، اليوم الاثنين، بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية، وجميع الأطراف في عدن لعقد اجتماع في السعودية.
في خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي.
وأكدت أن "هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى".
وشددت على موقف البحرين الراسخ والداعم تماماً للسعودية، فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.
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