خاص| لوانجا: فضلت طنطا عن عروض الجزائر.. والدوري المصري بوابة احترافي في أوروبا

أعرب لاعب المنتخب الأوغندي والمنضم حديثًا لنادي طنطا، تاديو لوانجا، عن سعادته باللعب في مصر، مؤكدًا أنه فضل عرض طنطا عن عروض من الدوري الجزائري بسبب الأجواء والتنظيم الجيد لمصر لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة.









وقال لوانجا في تصريحات خاصة للفجر الرياضي "إنه شعور جيد أن أكون هنا، هذا تحدي جديد ومصر بلد رائع والدوري المصري من بين أفضل الدوريات في أوروبا".









أضاف "كانت لدي فرصة للعب في الجزائر، لكنني اخترت مصر لأنها كانت رائعة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019".









وعن الضغط الذي قد يجده في نادي شعبي مثل طنطا، قال "الضغط موجود في كل مكان، ولكن هذا يعتمد على الطريقة التي تتعامل بها مع هذا الضغط، سأقدم قصارى جهدي كما أفعل دائمًا".









وبسؤال عما إن كان اللعب في مصر بوابته للإحتراف في أوروبا، قال لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا "نعم، هذا أحد الأسباب التي جعلتني هنا".









وفي نهاية اللقاء تطرق اللاعب للحديث عن تجربة أوغندا في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة والتي شارك فيها في مباراتين كبديل "لقد قدمنا مستويات جيدة، وتأهلنا بعد 43 عامًا من عدم القدرة على التأهل من دور المجموعات".



