متخصصة في الشئون الأوروبية: بريطانيا تمر بـ"مأزق سياسي"

قالت ساره كيره، الباحثة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إن بريطانيا وأوروبا يمران بـ"مأزق سياسي"، وهناك سيناريوهين لما يحدث، إما سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وإما إجراء انتخابات مبكرة.





وأضافت "كيره"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن "جونسون" نفسه أعلن عن انتخابات عامة مبكرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



