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متخصصة في الشئون الأوروبية: بريطانيا تمر بـ"مأزق سياسي"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:49 م
متخصصة في الشئون الأوروبية: بريطانيا تمر بـمأزق سياسي
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نعيم يوسف
 
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قالت ساره كيره، الباحثة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إن بريطانيا وأوروبا يمران بـ"مأزق سياسي"، وهناك سيناريوهين لما يحدث، إما سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وإما إجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت "كيره"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن "جونسون" نفسه أعلن عن انتخابات عامة مبكرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الباحثة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إلى أن المشهد من أعقد وأصعب ما يمكن، والخروج منه ليس سهلا، لافتة إلى أن تصريح الملكة إليزابيث عن الساسة البريطانيين وعدم قدرتهم على حل المشكلة، جاء بعد مطالبتها بالتدخل، وهو يدل على إحباطها من المشهد وعدم ثقتها في من يطالبون بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
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