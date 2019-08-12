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زينة تقع في ورطة جديد بعد قرار النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:43 م
زينة تقع في ورطة جديد بعد قرار النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة
زينة وأحمد عز
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الفجر الفني
 
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استدعت النيابة العامة الفنانة  زينا لسماع اقوالها، في البلاغ الذي حررته ضد الفنان أحمد عز، ومتهما بالتعدي عليها وعلى شقيقتها بالضرب، أثناء تواجدهم في العالمين.

وفي السياق ذاته أمرت المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالفندق الذي وقع فيه المشاجرة، فضلًا عن تحدد موعد جلسة في وقت لاحق لسماع أقوال الرطف الآخر أحمد عز.

وكانت شرطة السياحة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.

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