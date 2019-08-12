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إصابة شخص وتلفيات بسيارات إثر سقوط جدار مبنى بالزقازيق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:42 م
إصابة شخص وتلفيات بسيارات إثر سقوط جدار مبنى بالزقازيق
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سمر السيد_اسماعيل محمد
 
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تعرض شخص للإصابة وأتلفت 3 سيارات إثر انهيار جدار في برج سكني تحت الانشاء في مدينة الزقازيق بالشرقية. 

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وقوع إصابات وحدوث تلفيات في سيارات إثر نهيار جدار مبني في مدينة الزقازيق. 

وأكد شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين وتلفيات وتهشم في 3 سيارات أثناء توقفهم أسفل مبني. 

وجارى انتقال الأجهزة المعينة لمباشرة الواقعة.
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