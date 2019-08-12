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الأهلي يحسم موقفه من تعيين حسام البدري مدرباً للفريق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:34 م
الأهلي يحسم موقفه من تعيين حسام البدري مدرباً للفريق
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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً نهائياً حول عودة حسام البدري المدير الفني السابق لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلفاً للمدرب مارتن لاسارتي.


وكانت هناك مطالبة من رموز النادي الأهلي القدامي بتعيين حسام البدري مديراً فيناً للفريق بدلاً من مارتن لاسارتي لعدم إقتناع الجماهير به


ورفض محمود الخطيب رئيس النادي فكرة عودة حسام البدري للأهلي مرة أخري بسبب تركه للفريق والعمل في بيراميدز بالوقت الذى كانت العلاقات بين الناديين تشهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

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