القبض على ألماني زرع قنابل مزيفة في سويسرا

أعلنت الشرطة في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الإثنين، القبض على رجل ألماني (31عاماً) للاشتباه في أنه وضع حقيبة ظهر تحتوي على قنابل أنبوبية مزيفة في طريق موكب موسيقي في زيورخ.





وأكدت الشرطة اليوم أنه ليس هناك أية خلفية أيدولوجية لهذا العمل، موضحة أنه من المقرر إجراء تحقيقات حالياً لمعرفة الدافع وراء ذلك.

وكان قد تم إلقاء القبض في البداية على رجل سويسري 35عاماً ، ثم تم إطلاق سراحه بعد ذلك لعدم وجود اشتباه ضده حالياً.

وتم العثور على حقيبة الظهر المشتبه فيها مساء أول أمس السبت أثناء تحرك الموكب الذي ضم نحو 850 ألف زائر.

وتم فحص محتويات الحقيقة من قبل متخصصين بدرجة عالية من الحذر. وبحسب بيانات الشرطة، تبدو النسخ المزيفة من القنابل كما لو كانت حقيقية تماماً.

وتظاهر مئات الآلاف على أنغام موسيقى التكنو خلال موكب "ستريت بارايد" لأجل السلام والحرية والتسامح أول أمس السبت.

ويشار إلى أن هذا الموكب يعد أحد أكبر حفلات التكنو على مستوى العالم.