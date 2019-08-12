كيف يتم التخلص من ملايين الحصى بالجمرات؟ عملية آلية هذه تفاصيلها

يتساءل عددٌ من الحجاج عن كيفية التخلص من كل كمية الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث، من واقع حجمها الكبير حيث يتوقع أن تتجاوز 1000 طن.

يتساءل عددٌ من الحجاج عن كيفية التخلص من كل كمية الحصى التي يتم رميها في الجمرات الثلاث، من واقع حجمها الكبير حيث يتوقع أن تتجاوز 1000 طن.

وبحسب المصادر، فقد خصصت أمانة العاصمة المقدسة المكلفة بالمهمة، الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.

وبحسب المصادر، فقد خصصت أمانة العاصمة المقدسة المكلفة بالمهمة، الحلول العملية عن طريقة مكينة كل مراحل تضيف أحواض في الجمرات، والتي تتم في قبو جسر الجمرات على عمق 15 مترًا، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في الأحواض الثلاثة.