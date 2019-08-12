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القبض على المتسبب في وفاة وكيل إدارة العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:36 م
القبض على المتسبب في وفاة وكيل إدارة العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمر
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محمد طه
 
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تمكن ضباط قسم شرطة أول الغردقة من إلقاء القبض على شاب صاحب سيارة ملاكي، تسبب في وفاة وكيل إدارة العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمر؛ نتيجة حادث أليم أثناء عبوره شارع النصر بالغردقة عقب عودته من العمل.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بالقبض على شاب يدعى "محمود. ا"، ١٨ عامًا، وقائد سيارة ملاكي رقم ٦٧٥٣ "د. ع. ط"، وتسبب في وفاة "على عمران"، وكيل إدارة العلاقات العامة في محافظة البحر الأحمر؛ نتيجة صدمه بالسيارة أثناء عبوره الشارع، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الغردقة، وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونعى محافظ البحر الأحمر، والعاملين بالمحافظة الفقيد، في بيان رسمي أصدرته المحافظة، فيما أكد المحافظ أن الفقيد كان من أنشط العاملين، ويتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.
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