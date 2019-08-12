رحيل كريم مدحت حفيد الراحل سيد مكاوي عن عالمنا منذ قليل
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:32 م
الفجر الفني
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اعلنت أبنه الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وفاة كريم مدحت منير، نجل شقيقها وحفيد "مكاوي".
حيث كتبت أميرة سيد مكاوي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "سبقنا جميعًا إلى دار الحق وصحبه جده، كريم مدحت منير ابن شقيقتي إيناس، الدوام والبقاء لله وحده، العزاء يوم الأحد في مسجد عمر مكرم، ادعوله تكرمًا ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وتعمل السفيرة إيناس مكاوي مستشار أول إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وابنة الملحن الكبير سيد مكاوي.
وكان لإيناس مكاوى دور ريادي في تدشين أول قمة للمرأة العربية في القاهرة.
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