نشرة أخبار منتصف الليل.. محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية، ومطار القاهرة يستعد لعودة أول فوج من الحجاج غدا.
مطار القاهرة يستعد لعودة أول فوج من الحجاج غدا
يستعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال أول فوج من الحجاج المصريين غدا الثلاثاء.
بورصة باريس تخسر أكثر من 17 نقطة بنهاية التعاملات
تراجع مؤشر بورصة باريس الرئيسى (كاك 40) بمقدار 17.61 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.31 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.45 مليار يورو.
"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها من وإلى هونج كونج
أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، اليوم الإثنين، عن إلغاء رحلات مقررة من وإلى هونج كونج.
الجيش اليمني يكسر هجوماً للميليشيا بمديرية الزاهر في البيضاء
كسرت
قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، هجوماً لميليشيا
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء وسط البلاد.
محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية
غادر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
- مفاجأة.. شقيق المتهم بتفجير "المرقسية": "أقسم بالله أخويا لسه عايش" (فيديو)
- عاجل.. الرئيس السيسي يغادر الإمارات والشيخ محمد بن زايد في مقدمة مودعيه
- عاجل.. أمير الكويت يصل الدوحة
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الخارجية تنشر صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز
- نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يغادر منتجع سوتشي الروسي عائدًا إلى أرض الوطن
- نشرة أخبار منتصف الليل.. وفد برلماني يزور الصين للمشاركة بمؤتمر الحوار
- نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يدعو نظيره الكيني لزيارة مصر دعمًا للعلاقات الأخوية
- نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن غدًا
- نشرة أخبار منتصف الليل.. ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي
- محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية