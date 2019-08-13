نشرة أخبار منتصف الليل.. محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية، ومطار القاهرة يستعد لعودة أول فوج من الحجاج غدا.

مطار القاهرة يستعد لعودة أول فوج من الحجاج غدا

يستعد مطار القاهرة الدولي لاستقبال أول فوج من الحجاج المصريين غدا الثلاثاء.

بورصة باريس تخسر أكثر من 17 نقطة بنهاية التعاملات

تراجع مؤشر بورصة باريس الرئيسى (كاك 40) بمقدار 17.61 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.31 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.45 مليار يورو.

"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها من وإلى هونج كونج

أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، اليوم الإثنين، عن إلغاء رحلات مقررة من وإلى هونج كونج.

الجيش اليمني يكسر هجوماً للميليشيا بمديرية الزاهر في البيضاء

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

محمد بن زايد يغادر جدة بعد زيارة أخوية للسعودية

غادر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.