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الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:46 م
الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة
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مني العوضي
 
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كشف الإعلامي الإسباني أدريان سانشيز عن الراتب الخرافي الذي قدمه نادي برشلونة من أجل نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي يقترب من تمثيل البارسا.


وقال سانشيز، في تصريحاته اليوم الإثنين أن نادي برشلونة سوف يقدم "لنيمار" راتب 23 مليون يورو في السنة الواحدة.


 ويدخل نادي برشلونة منافسة شرسة مع ريال مدريد من أجل صم نيمار وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

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