"مكافحة التحرش".. أبرز مشاهد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

يحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك فى اليوم الثاني له، وذلك بالتوافد برفقة أطفالهم على الحدائق والمتنزهات وحضور العروض والمبادرات الفنية لإدخال البهجة فى قلوب الأطفال، كما توافد العشرات من الأهالى على الملاهي وكورنيش النيل والبحرين الأبيض والأحمر في مختلف أنحاء الجمهورية.

حديقة الأزهر

شهدت حديقة الأزهر، إقبالا متوسطا من الزائرين، في ثاني أيام عيد الأضحى، كما توافد صباح اليوم الاثنين، عدد كبير من المواطنين وخاصة الأطفال،الى حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشهد محيط حديقة الفسطاط في ثاني أيام عيد الأضحى،تشديدات أمنية مكثفة وسيارات إطفاء، حفاظا علي سلامة المواطنين المتواجدين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وكان الأهالي قد أقبلوا بكثافة في الصباح الباكر على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والفرحة.

القناطر الخيرية

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تزايد الإقبال على حديقة النيل التابعة للري حيث تبلغ تذكرة الدخول بها 5 جنيهات فقط حيث توافدت بعض الأسر والعائلات من ناحيتي الجيزة والمنوفية والقرى المجاورة بالقناطر للاستمتاع بالعيد.

فيما شهدت الرحلات النيلية في ثاني أيام العيد إقبال الشباب من الجنسين على هذه الرحلات للاستمتاع بمياه النيل الصافية ثم التنزه في حدائق القناطر والعودة للقاهرة.

حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين حيث استقبلت حتى الآن 50 الف زائر وأن تذكرة الدخول بخمسة جنيهات والأطفال دون الخامسة مجانا.

وأضاف رجائي أن الحديقة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا وهناك تعاون وتنسيق كامل بين إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة لضمان سلامة المواطنين واستمتاعهم بقضاء الإجازة.

مكافحة التحرش

عززت الشرطة النسائية من تواجدها في الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق العامة في القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتنتشر الشرطة النسائية في الشوارع بأعداد كبيرة لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالشوارع والميادين العامة على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في كافة ربوع البلاد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

واصل المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

مجازر القاهرة

استقبلت مجازر الجيزة، فى ثانى أيام عيد الأضحى، ذبائح المواطنين مجانا، وتستمر طوال أيام العيد، تحفيزا للمواطنين على عدم ذبح الأضاحى فى الشوارع والحد من التلوث، حيث فتحت المجازر أمس أبوابها أمام أضاحى الأهالى بالمجان، وشهدت إقبال كبير فى أول أيام العيد.

كما فتحت مجازر محافظة القاهرة أبوابها مجانا امام ذبائح المواطنين مجانا، وشهدت المجازر أمس ازدحاما كبيرا من الأضاحى، حيث اصطحب الأهالى أطفالهم ليشهدوا الذبح.

وحذرت محافظة القاهرة المواطنين من الذبح فى الشوارع، مؤكده على فرض غرامات مالية وتحرير محاضر بيئة للمخالفين، فى الوقت الذى دفعت فيه بسيارات تابعة لهيئة النظافة والتجميل لتنظيف مخلفات الذبح من الشوارع.

كانت دار الإفتاء قد اعلنت أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، وهذا اليوم يوافق يوم السبت الماضي 10 أغسطس 2019، وأن امس الأحد الموافق 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.