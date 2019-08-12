"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها من وإلى هونج كونج
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:34 م
وكالات
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أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، اليوم الإثنين، عن إلغاء رحلات مقررة من وإلى هونج كونج.
وقالت طيران الإمارات في بيان: "نظراً للاحتجاجات السلمية التي أثرت على حركة مطار هونج كونج الدولي اليوم الإثنين، وطلب سلطات المطار وقف الرحلات، فقد ألغت طيران الإمارات الرحلتين "ئي كيه 384" و"ئي كيه 385" بين بانكوك وهونغ كونغ".
وأضاف البيان إنه "قد تتأثر أيضاً الرحلات "ئي كيه 386" و"ئي كيه 381" و"ئي كيه 383". أما رحلاتنا الأخرى من وإلى مطار هونغ كونغ فلن تتأثر وسوف تعمل بانتظام وفق الجدول المقرر".
وشدد البيان على المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع "www.emirates.com" لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها.
وختم البيان "تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج نتيجة لتلك الظروف الخارجة عن إرادتها، فإنها تؤكد أنها تتابع الوضع عن كثب وسوف تطلع عملاءها تباعاً على أي مستجدات".
وقالت طيران الإمارات في بيان: "نظراً للاحتجاجات السلمية التي أثرت على حركة مطار هونج كونج الدولي اليوم الإثنين، وطلب سلطات المطار وقف الرحلات، فقد ألغت طيران الإمارات الرحلتين "ئي كيه 384" و"ئي كيه 385" بين بانكوك وهونغ كونغ".
وأضاف البيان إنه "قد تتأثر أيضاً الرحلات "ئي كيه 386" و"ئي كيه 381" و"ئي كيه 383". أما رحلاتنا الأخرى من وإلى مطار هونغ كونغ فلن تتأثر وسوف تعمل بانتظام وفق الجدول المقرر".
وشدد البيان على المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع "www.emirates.com" لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها.
وختم البيان "تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج نتيجة لتلك الظروف الخارجة عن إرادتها، فإنها تؤكد أنها تتابع الوضع عن كثب وسوف تطلع عملاءها تباعاً على أي مستجدات".
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