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بورصة باريس تخسر أكثر من 17 نقطة بنهاية التعاملات

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:35 م
بورصة باريس تخسر أكثر من 17 نقطة بنهاية التعاملات
بورصة باريس
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وكالات
 
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تراجع مؤشر بورصة باريس الرئيسى (كاك 40) بمقدار 17.61 نقطة ليصل إلى مستوى 5310.31 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.45 مليار يورو.

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.33 ٪.
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