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ساعات تفصل نيمار عن الانضمام إلى برشلونة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:26 م
ساعات تفصل نيمار عن الانضمام إلى برشلونة
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اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن نيمار اقرب الى برشلونة من ريال مدريد، وان رغبة اللاعب البرازيلي جعلته أقرب من ما كان عليه من شهر.


ويتواجد مسئول من فريق باريس سان جيرمان حاليا في كاتالونيا، من أجل إنهاء صفقة نيمار مع البارسا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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