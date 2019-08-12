"غالية بن علي" تلتقي بجمهورها المصري في مهرجان القلعة 29 أغسطس





تستعد الفنانة التونسية غالية بن علي، وفرقتها الموسيقية، لإحياء أمسية غنائية مساء الخميس 29 أغسطس الجاري، على خشبة مسرح "محكى القلعة 3"، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ28.





ومن المقرر أن باقة من أشهر أعمال زمن الطرب الأصيل التي برعت في تقديمها من بينها: "ألف ليلة وليلة، حانة الأقدار،عرفت الهوى،يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، ولامونى اللى غارو مني"، إضافة إلى مجموعة من أعمالها الخاصة من بينها "كتابي يا سيدي، هيمتني، وقضيت، وروميو وليلى".





جدير بالذكر غالية بن على مطربة تونسية ولدت في بلجيكا، وتميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، وحققت شهرة كبيرة في الغرب، ولُقبت بـ"سفيرة الأغنية الطربية".





ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يوم 18 أغسطس، وتمتد فعالياتها حتى أول سبتمبر المقبل، ويكرم المهرجان في دورته هذا العام 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والعالم العربي هي: كل من الفنانين علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، ومدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية جيهان مرسي، عارضة الباليه سحر حلمي، رئيس البيت الفني الدكتور مجدي بغدادي، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، والمشرف على معهد الموسيقى العربية محمود عفيفي، والمدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة عبد الحكيم تقي الدين.



