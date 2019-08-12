لايف فور إتش دي LIVE7HD مشاهدة مباراة ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد بث مباشر جودة عالية HD بدون تقطيع





بث مباشر مشاهدة مباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني الذي يستضيف فريق نادي إتحاد جدة السعودي على أرضية ملعب إستاد حمد الكبير بنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

كورة حصري KORA 7SRY ويعول كلاً الفريقين على كتيبة رائعة من الأسماء ستمكنهم من لعب دقائق قوية للغاية ما يجعل التكهن بنتيجة المباراة والفائز بها أمر صعب للغاية خاصةً وأن نتيجة الذهاب التي إنتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف تبقي الأمور مفتوحة على مصراعيها.

كورة ستار بلس KORA STAR PLUS ويعتبر رضا حبيب زاده وعبد العزيز البيشي أبرز الأسماء التي يعول عليها كل مدير فني من أجل إنهاء الفرص لأهداف وقطع تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأعرق في القارة الصفراء.

ومن المنتظر أن يدخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى: فواز القرني

• خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد

• خط الوسط: فيشيو -عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز

• خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي

فيما سيدخل الفريق الإيراني المباراة بتشكيلة مكونة من :-

• حراسة المرمى : محمد باقر صادقي.

• خط الدفاع : ميلاد فخري الدين ، محمد نجاد مهدي ، وحيد محمد زاده ، مسعود إبراهيم زاده.

• خط الوسط : دانيال إسماعيلي فر ، محمد زبير ، حميد بوحمدان ، قاسم حدادي قر.

• خط الهجوم : رضا حبيب زاده.

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