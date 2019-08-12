جربي هذه الوصفات.. تحافظ على الشعر من التساقط قبل الزفاف

قبل زفافك، جربي هذه الوصفات، فهي تحافظ على الشعر من التساقط، وتتمثل في التالي:





بياض البيض: يحتوي البيض على معادن كثيرة وبروتينات تفيد الشعر وتحافظ عليه، ويتم استخدام البيض على الشعر من خلال: مزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، والاستمرار بعدها بالخلط حتى تتكون عجينة من المكونات، ثم وضعها على الشعر وفروة الرأس وتركها 20 دقيقة على الأقل. بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء البارد.





البصل: للبصل فوائد مختلفة للشعر بالرغم من رائحته المزعجة، ويمكن استخدام البصل على الشعر من خلال تقطيع رأس البصل، ثم تدليك فروة الرأس جيدًا به حتى تصبح ذات لون أحمر، ثم غسله بالماء والشامبو. وتكرار هذا الأمر بشكل يومي حتى يتم ملاحظة النتيجة. وينصح بوضع العسل على المنطقة التي تم استخدام البصل أو الثوم عليها حتى تهدأ ويخف الاحمرار.





الصبار: للصبار خواص قلوية توازن بين كل من المستوى الحمضي والقاعدي لفروة الرأس والشعر مما يجعله أكثر حيوية. وطريقة استخدامه بسيطة للغاية، حيث يجب وضعه على الشعر وفروة الرأس وتركه 3-4 ساعات، ومن ثم غسل الشعر بماءٍ دافئ وتكرار هذا الأمر 2-3 مرات كل أسبوع.