الأسطورة لايف Ostora Live بث مباشر مباراة ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد جودة عالية بدون تقطيع HD رابط يوتيوب مباشر YOUTUBE





بث مباشر مشاهدة مباراة إياب الدور ثمن النهائي والتي تجمع اليوم الاثنين فريقي ذوب آهن أصفهان الايراني بفريق نادي الاتحاد السعودي وذلك على ملعب إستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.





لايف فور إتش دي LIVE7HD وقبل اللقاء يعول مسؤولوا ذوب آهن أصفهان الإيراني على الهدف الذي سجله الفريق خارض الأرض في لقاء الذهاب.





يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS وسبق وأن نجح رضا منصوريان المدير الفني للفريق الإيراني في إشعال لهيب لاعبيه بعد التصريحات القوية التي أطلقها تؤكد ثقته في عبور عقبة الاتحاد والوصول لربع النهائي.





وسيدخل الفريق الإيراني المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى : محمد باقر صادقي.

• خط الدفاع : ميلاد فخري الدين ، محمد نجاد مهدي ، وحيد محمد زاده ، مسعود إبراهيم زاده.

• خط الوسط : دانيال إسماعيلي فر ، محمد زبير ، حميد بوحمدان ، قاسم حدادي قر.

• خط الهجوم : رضا حبيب زاده.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها حسن العيدروس وقناة الكأس إتش دي 3 ويعلق عليها محمد السعدي بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي يوفرها لكم موقع الفجر الرياضي.

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