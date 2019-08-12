ما وراء اعتزال "أحمد حسن وزينب" السوشيال ميديا

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب محمد اعتزال السوشيال ميديا، أمس بعد نشر مقطع فيديو أخر على قناتهم الخاصة، حمل عنوان، "إحنا أسفين"، ليعلن الزوجين، أنهما اعتزلا السوشيال ميديا، ولن ينشرا مقاطع أخرى بعد ذلك.

وقدم أحمد حسن الاعتذار لمتابعيه، واللوم على انتقادهم فى الفترة الأخيرة، على أى مقطع فيديو ينشر لهم على قناتهم، قائلاً"إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين".

وأضاف : "شكرًا ليكم ​جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام"، موكدا أن أحد أسبابه لاعتزال السوشيال ميديا هو موجات السخرية والسب والشتم من جمهوره.

ترحيب الجمهور

تفاعل كبير بين رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حول ما نشره "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، معلنين بمقطع فيديو اعتزالهما نهائيا منصات "السوشيال ميديا"، وعزمهما على وقف نشر الفيديوهات، بسبب الهجوم اللاذع الذي تعرضا له خلال الفترة الأخيرة.

التعليقات التي جاءت عبر هاشتاج "أحمد حسن" لاقت ترحيبا كبيرا بهذا القرار، حيث كتب حساب يحمل اسم "محمد رمضان" أن المحتوى المقدم من الثنائي سئ وردئ، مضيفا: "ياريت بس تبقوا قد كلامكم ومترجعوش تاني ولا نشوفكم تاني ع السوشيال ميديا".

استغلال طفلتهم

خلال الفترة الأخيرة، أثار "اليوتيوبرز" الشهيرين أحمد حسن وزوجته زينب، موجة من السخط والغضب بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينما نشرا فيديوهات لمولودتهما وهي تبكي.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب".

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وقالت العشماوي، إن الزوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان فيها بضربها حتى تبكي، وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

السفر للدبي

وبعد موجة شديدة من السخط بين الحقوقيين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد حسن عليهم بأنه شخص ناجح، وقد أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي يحصل عليه من فيديوهاته على موقع "يوتيوب"، فقال إنه يصل إلى نحو 30 ألف دولار شهريًا، أي ما يقارب نصف مليون جنيه ثم قرر الثنائي مغادرة الأراضي المصرية، متجهين إلى دبي.

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، صورا عبر خاصية "الاستوري"، له مع زوجته زينب داخل المطار، ثم نشر صورا لهما في الطائرة وهما يتناولان الطعام، وصور للحظة وصولهما إلى الإمارات وأشار إلى برج "خليفة"، قائلا "خلاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبي"، مضيفا: "كم هذا منظر جميل".

حمام سباحة

نشر الزوجان مقطع فيديو لهما قبل فيديو الاعتذار بساعات، وهما يستحمان بحمام السباحة بأحد الفنادق بدبى، والذى كان بعنوان "أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض "، الأمر الذى أغضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ارتداء زينب للمايوه بعد أن كانت محجبة، ما دفع أحمد حسن وزوجته لحذف الفيديو من على موقع "اليوتيوب".

وبعد موجة الهجوم يعلن "حسن" فجر اليوم وزوجته زينب، من خلال نشر مقطع فيديو اعتزالهما نهائيا منصات "السوشيال ميديا"، وعزمهما على وقف نشر الفيديوهات، عقب الهجوم اللاذع الذي تعرضا له خلال الفترة الأخيرة.

وقال "حسن" خلال المقطع: "حالتنا النفسية بقت صعبة من الانتقادات، وإحنا خلاص مش هنزل فيديوهات ولا صور تاني"، وأضاف: "اللي بيقولوا إننا بنستغل بنتنا عشان نتشهر، مش صح إحنا مشهورين وعندنا مشاهدات بالملايين من الأول"، ومن جانبها قالت زينب: "الفيديوهات اللي انتوا بتنتقدوها دي أنتم اللي طلبتوها، وكنا بنعمل اللي يبسطكم لأنكم عيلتنا".