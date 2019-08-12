أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين 12/8/2019
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:05 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
مع إغلاق البنوك استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية في تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين وبلغ الدولار الأمريكى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف.
وتنشر "الفجر" اسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات البنوك المصرية اليوم الأحد 11 – 8 – 2019:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.46 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، و 20.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.27 جنيه للشراء، و 54.70 جنيه للبيع.
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار ثانى أيام العيد الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar
- ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
- أسعار العملات اليوم الجمعة 16-11-2018 في البنوك
- أسعار العملات اليوم السبت 30-3-2019 العربية والاجنبية أمام الجنيه في مصر
- محدث.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30/3/2019
- اسعار العملات امام الجنيه اليوم الاثنين 1-4-2019.. الدولار يستقر واليورو يتباين
- تحديث جديد- اسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 2-4-2019
- اسعار العملات اليوم الاربعاء 3-4-2019 في البنك الاهلى وبنوك مصر خلال بداية التعاملات الصباحية
- أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 4-4-2019
- أسعار العملات في مصر اليوم 10 – 8 – 2019 بالبنوك الكبرى
- أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد 11/8/2019