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أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين 12/8/2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:05 م
أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين 12/8/2019
أسعار العملات العربية الأجنبية أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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مع إغلاق البنوك استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية في تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الإثنين وبلغ  الدولار الأمريكى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف.

وتنشر "الفجر" اسعار العملات المختلفة  مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات البنوك المصرية اليوم الأحد 11 – 8 – 2019:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.

16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.46 للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، و 20.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.

16.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.27 جنيه للشراء، و 54.70 جنيه للبيع.
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