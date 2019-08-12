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منه شلبي تستعرض جزء من تاتوة كتفها وهي تقبل والدتها الراقصة زيزي مصطفى (صور)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:00 م
منه شلبي تستعرض جزء من تاتوة كتفها وهي تقبل والدتها الراقصة زيزي مصطفى (صور)
منة شلبي وزيزي مصطفى
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الفجر الفني
 
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حرصت الفنانة منة شلبي على تقديم التهنئة لوالدتها الراقصة الأستعراضية المعتزلة زيزي مصطفى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نشرت صورة تجمعهم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت "شلبي" على الصورة، التي ظهرت فيها وهي تقترب من والدتها لتقبلها، "العيد فرحة وأجمل فرحة إن اللى بتحبهم يبقوا بخير وبصحة وسعادة، كل سنة وأغلى واحدة في حياتى طيبة وجميلة"، فضلًا عن اظهارها لجزء من التاتوة "الوردة"، والمرسوم على كتفها الايمن، واسم لم يحدد على أصبعها.

ويذكر أن الفنانة منة شلبي، تشارك في فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمى، الذي يعرض في سباق عيد الأضحى.

منه شلبي تستعرض جزء من تاتوة كتفها وهي تقبل والدتها الراقصة زيزي مصطفى (صور)
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