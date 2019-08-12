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مصر تواجه سلوفينيا في الدور الثاني بمونديال ناشئي اليد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:58 م
مصر تواجه سلوفينيا في الدور الثاني بمونديال ناشئي اليد
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ضرب المنتخب المصري موعداً مع نظيره منتخب سلوفينيا في دور الـ16 ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين من  المقام في مقدونيا.


وتأهل منتخب سلوفينيا إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى بعد خسارته أمام النرويج بنتيجة 34-25 فيما تأهل منتخب مصر بعدما تأهل الفراعنة متصدراً للمجموعة الثانية.


ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وسلوفينيا في الثانية ظهر الأربعاء القادم، وتنقل على قناة تايم سبورتس، كما ينقلها الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني.

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