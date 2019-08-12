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"العباية السبب".. إصابة ربة منزل بعد سقوطها من موتوسكل زوجها ببني سويف

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:51 م
العباية السبب.. إصابة ربة منزل بعد سقوطها من موتوسكل زوجها ببني سويف
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احمد فتحي الدسوقي
 
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أصيبت ربة منزل بكسر في الجمجمة واشتباه بنزيف في المخ والبطن والصدر، اليوم، إثر إصابتها في حادث مروري أثناء استقلالها خلف زوجها على دراجته البخارية بمركز ناصر ببني سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي، «هبة الله. ع. ا» 28 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، مصابة بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن والصد، ولا يمكن استجوابها.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أمين شرطة «أحمد. ك. ع» 32 عاما، من قوة قطاع أمن الجيزة «إدارة الترحيلات» راحة خدمة، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيادته دراجة بخارية خاصته وبرفقته زوجته المصابة.

أضاف، أنه أثناء سيره بطريق قرية طنسا الملق دلاص دائرة المركز، التفت عباءة زوجته حول الإطار الخلفي للدراجة، ما أدى لاختلال توازنه وسقوطهما على الأرض وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحد، وحرر المحضر رقم 4307 إداري مركز ناصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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