نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة 4-0، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتعد هذة هي المباراة الرسمية الأولى لفريق تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، مما أزعج مشجعي البلوز أن تكون البداية بهزيمة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد.









ويرصد لكم "الفجر الرياضي" 3 أسباب جعلت مانشستر يونايتد يدهس تشيلسي في البريميرليج.









1- غياب الانسجام بين لاعبي تشيلسي

ظهرت حالة من عدم الفهم بين لاعبي تشيلسي خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد، مما أدت إلى بعض الأخطاء الكارثية خلال اللقاء، خاصة في ضربة جزاء راشفورد بالشوط الأول، وأيضا عدم التناسق الدفاعي لخط الوسط بين جورجينهو وكوفاسيتش وعدم خبرة مونت لاعب البلوز.





2- براعة دي خيا ولمسات بوجبا السحرية

صنع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الفارق خلال المباراة، حيث نجح في التصدي لسبع كرات خطيرة على مرمى مانشستر يونايتد، مما جعل الفريق يخرج بالمباراة بشباك نظيفة رغم كثرة الفرص للبلوز، وأيضاً ظهرت تمريرات بوجبا السحرية خلال المباراة، حيث صنع هدفين الثالث والرابع بشكل رائع لماركوس راشفورد وجيمس في الشوط الثاني.





3- خبرة لامبارد الضعيفة في التدريب

لم يدير فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المباراة بشكل قوي وناجح، ولكن العكس حيث خلق الفريق فرص كثيرة ولكنه لم ينجح في التهديف وتغيرات المدرب في الشوط الثاني أثرت على الفريق بشكل سلبي، حيث أشرك جيرو الغائب الحاضر بديلا لابراهام، ونزول كانتي رغم تأخره في النتيجة.



