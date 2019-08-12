النصر السعودي يعبر الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا

منح محمد برغش التقدم للوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر قلب الأمور رأسًا على عقب قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 41، ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع

وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 62

وقلص سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.