النصر السعودي يعبر الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:42 م
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خطف فريق النصر السعودي بطاقة التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 مساء اليوم.
منح محمد برغش التقدم للوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر قلب الأمور رأسًا على عقب قبل نهاية الشوط الأول.
وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 41، ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 62 وقلص سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.
وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 41، ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 62 وقلص سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.
الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.
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