السيسي يوجه وصية للشباب في يومهم العالمي (فيديو)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:11 م
نعيم يوسف
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تضمن بعض النصوص من خطابات سابقة له عن الشباب، ومنها: "أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون انحراف عن أهدافكم السامية.. اعملوا بجهد واجتهاد لمستقبلكم ومستقبل أوطانكم".
وعلقت الصفحة على الفيديو، وقالت: "لطالما كان إيماني بالشباب يزداد يوم بعد يوم، فكلما تأملت كيف يصيغون حاضرهم ويشيدون مستقبلهم زاد أيماني بأن الشباب هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارًا وسلامًا".
كان السيسي قد وجه رسالة إلى الشباب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فى اليوم العالمى للشباب.. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يومًا بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الإستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا العزيزة".
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