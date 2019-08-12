الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حكم مباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق توتنهام هوتسبير، والتي سوف تقام يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتم تعيين الحكم مايكل أوليفر حكمًا للقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الجولة الثانية من البريميرليج، وأيضًا تعيين الحكم جوناثان موس لتقنية الـVAR خلال اللقاء.









يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 5-0، بينما فاز توتنهام على فريق أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



