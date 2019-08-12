رونالدو يتغنى بـ"زيدان"





أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نادي ريال مدريد.





وقال رونالدو، في تصريحاته عن زيدان: "ساعدني كثيراً، لقد أحترمته بالفعل لكن العمل معه جعلني معجب به أكثر وكيف أدار الفريق والطريقة التي عاملني بها".





وتابع حديثه: "كان زيدان دائماً يقول لي كريس الراحة لأن اللاعب الذي سيحدث فرقاً سيكون هو أنت".



