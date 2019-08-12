"تاكسي وقروض ميسرة".. ماذا قدم السيسي لشباب مصر؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، تحية شكر واعتزاز للشباب المصري،عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب، "تحية اعتزاز وتقدير لشباب مصر المتحمس الواعد".

وأكد الرئيس في تغريدته أن "مصر عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل للبلاد".

وعلى مدار5 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، قدم العديد من المشروعات والإنجازات للشباب لمساعدتهم سواء كانت توفير فرص عمل لهم، وقروض لمشاريعهم الخاصة والعمل على تأهليهم سياسياً وأقتصادياً، وفي اليوم العالمي للشباب تستعرض"الفجر" أبرز ما قدمه الرئيس لشباب مصر.

تاكسي الشباب وعربات النقل

كانت البداية في مايو 2015، عندما أصدر الر ئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته في مايو ،2015 بمضاعفة اعداد التاكسي الابيض من 500 تاكسي الي 1000 تاكسي ابيض من نوع BYD وتعمل بالغاز علي ان يتم بيعها باسعار أقل من مثيلاتها في السوق بما يقدر ب 25٪ وبتسهيلات في الدفع علي 6 سنوات.

كما طالب حينها بتخفيض مقدم السيارة ليتراوح ما بين 20 الي 30٪ وسرعة الانتهاء من انتاج وتسليم 1000 عربة ثلاجة حمولة واحد ونص طن بالاضافة الي 500 سيارة نقل حمولة 5 أطنان.

وتم تسليم سيارات مشروع تاكسي الشباب وعربات نقل وتوزيع المواد الغذائية «الثلاجات» لقطاع من الشباب لحل مشكلة البطالة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير فرص العمل.

10 أفدنة لكل شاب مصري

أما في 2016، قدم الرئيس السيسي، هدية للشباب، بعد إعلانه عن طرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، للمستثمرين الصغار والكبار، وأن الفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورًا.

قروض ميسرة

وفي احتفالية الشباب المصري عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أن القطاع المصرفي سيقدم قروضا ميسرة للشباب بفائدة قيمتها لا تتجاوز 5% للشباب من أجل مساعدتهم على البدء في إقامة مشروعات صغيرة لهم وتشجيعهم على العمل الحر، وذلك من خلال ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية وتوفير فرص عمل لما يقرب لـ4 مليون فرد.

4 آلاف فرصة عمل

وفي اطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ مشروعاتها العملاقة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على البطالة، ووضع مصر على خريطة التنمية الحقيقية، وعلى رأس تلك المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، مشروع «طريق ومدينة الجلالة» فى منطقة «العين السخنة»، وهو المشروع الأضخم بعد قناة السويس الجديدة، ويوفر فرص عمل لـ 4 آلاف شاب.

إسكان الشباب

ويعد مشروع إسكان الشباب أحد أهم المشروعات الشبابية الهامة، التي قدمها الرئيس السيسي، ضمن خطة البناء والإسكان ألاجتماعي لمحدودي الدخل للقضاء النسبي على مشكلة السكن، واكبر مشكلة تواجه العديد من المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

وقد أعلن الرئيس عن عدد وحدات تصل إلى 500 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في المدن الجديدة بكافة محافظة مصر لمحدودي الدخل، سيتم الانتهاء من تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية وتسليهم للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

كما اهتم الرئيس بتأهيل كوادر شبابية للتمكين من رئاسة الجمهورية، وظهر ذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة من أكبر هدايا الرئيس للشباب، ويتواصل الرئيس مع شباب البرنامج وعقد لقاءات دورية لتأهيلهم اللقيادة حيث يشمل البرنامج ٧ دورات تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي وتعتمد على التعليم التفاعلي والتجريبي ويستغرق البرنامج ٨ أشهر حيث يتم قبول ٢٥٠ شابًا كل شهرين من خلال الموقع الإلكتروني.

كما يعد البرنامج ضمن رؤية الرئيس إزاء الشباب ودورهم نحو إقامة مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر والاهتمام بالشباب وتعظيم دورهم والاستفادة منهم بشكل أكبر لإقامة دولة قوية ومتطورة.

تأهيل 10آلاف شاب مصري وأفريقي

ومن بين المبادرات الشبابية التي حرص عليها الرئيس، "مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، التي أطلقها السيسي لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية فى هذا المجال.

العفو الرئاسي

كما اهتك الرئيس بالشباب في السجون، حيث أصدر العديد من القرارات الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين والأغلبية لطلبة الجامعات وضم قرار الدفعة الأولى الإعلامي إسلام بحيري كما قرر تشكيل لجنة لدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر.