ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:49 م
انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكدت مصادر أمنية ومحلية عراقية، اليوم، أن تفجيرات هزت العاصمة بغداد، والمنطقة الخضراء مقر الحكومة.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية، إن كدس للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" لمنضوي في الحشد الشعبي، أنفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أن انفجار الكدس، أسفر عن انطلاق قذائف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر الحكومة.

وكشف مصدر محلي، أن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، أطلقت صافرات الإنذار من الخطر، نتيجة سقوط قذائف الهاون في محيط المنطقة.

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.

وبين حين وأخر تشهد العاصمة بغداد، انفجار أكداس عتاد لفصائل الحشد الشعبي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.

Advertisements
المزيد عن: مخزن أسلحة انفجار العراق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
1
x
17:40
3
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية