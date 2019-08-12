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ضبط 7 أشخاص في سواحل بنزرت كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:54 م
ضبط 7 أشخاص في سواحل بنزرت كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة
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محمد وليد الجموسي
 
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 ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان دوريّة تابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني ببنزرت، ضبطت امس الأحد، مركب صيد كان على متنه سبعة أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ ان اعمال هؤلاء الاشخاص تتراوح اعمارهم بين 22 و36 سنة، و ان اثنين منهم مفتّش عنهما من أجل تورطهما في قضايا عدليّة مضيفة أن عناصر الدورية حجزت لديهم جهازا تحديد المواقع وكميّة من المحروقات ومبلغا ماليا من العملة التّونسية والأجنبيّة.
واذنت النّيابة العموميّة، اثر استشارتها، بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة.
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