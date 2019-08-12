5 وجهات سياحية للسعوديين في عيد الأضحى

أقبل السياح السعوديون فى إجازة عيد الأضحى هذا العام 1440؛ على خمس محطات سياحية؛ هي: مصر، ودبي، وجورجيا، والبوسنة والهرسك، وأذربيجان؛ حيث ساعدت زيادة الأيام التي قد تصل إلى عشرين يومًا على بداية العام الدراسي الجديد أول سبتمبر 2019 في إنعاش حركة السياحة السعودية.





مصر

وقد أكد شريف شاهين الرئيس التنفيذي لمجموعة البارون في مصر؛ أن مصر أصبحت أكثر الوجهات السياحية التي تستقبل أشقاءنا من السعودية؛ وبحسب بيانات وزارة السياحة فإن أكثر من 800 ألف سعودي وصلوا إلى مصر حتى يوليو 2019، وفي عيد الأضحى زادت الأعداد بشكل كبير، وفي أي وقت نرحب بالسعوديين فهم بالنسبة لنا أصحاب دار.





لفت شاهين إلى تطور الخدمات السياحية في بلاده وتقديم ما يناسب متطلبات السياحة السعودية.





جورجيا

من ناحيته أشار هاني الفيومي مدير شركة عطار بالمنطقة الوسطى؛ أن جورجيا تتمتع بأوديتها الخضراء الفسيحة، إضافة إلى أبنيتها وأبراج المراقبة القديمة التي تعتلي قمم الجبال الشاهقة والشامخة، وأن جورجيا تعد من أجمل البلاد على وجه الأرض، وتعبر عن حالة استثنائية تجعلها في مقدمة الوجهات السياحية. ولفت الفيومي إلى الطبيعة الخلابة وسط سفوح الجبال الخضراء، وأشار إلى رصد زيادة كثيرة إلى التوجه لجورجيا لتمضية عطلة عيد الأضحى المبارك.





أذربيجان

ومن جهته قال بشير عرنوس مدير العربية لخدمات المسافرين بالتخصصي: إن أذربيجان تعد مزيجًا فريدًا من التباينات والجماليات، وتعد أيضًا بلد التناقضات؛ فبعيدًا عن الطابع الآسيوي أو الأوروبي الخالص تعد أذربيجان نتاج مزيج خاص. وأشار إلى طلب الكثيرين من العملاء الحجز إلى أذربيجان، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها الجهات السياحية بها، وخاصة الفنادق.

البوسنة والهرسك

وأشار عبد الله الغفيلي مدير شركة الرياض للسفر إلى البوسنة والهرسك وهي البلد التي تمثل سلسلة من المعالم الفريدة من القصور والمساجد ومآذنها الشامخة، وخاصة سراييفو التي أصبحت المدينة معبرة عن الحياة العصرية من خلال سلسلة من الفنادق، وأكد الغفيلي أن البوسنة احتلت مركزًا متقدمًا في طلبات السعوديين هذا العام وتوجهت إليها أنظار الجميع.





دبي

رغم حرارة الجو لم تغب دبي عن القائمة، وأشار محمد زين مسؤول التسويق لإحدى مجموعات الفنادق العالمية إلى أن دبي هي الملاذ الآمن للسياح السعوديين في كل الأوقات، ومدينة لا مثيل لها؛ حيث تمثل قالبًا مميزًا تتجسد فيه روح الشرق والغرب في قلب الخليج. وبيّن أن الحجوزات على دبي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة وقبيل إجازة العيد.