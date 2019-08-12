بسبب انقطاع المياه : محتجون يغلقون طريق السيارة بنزرت -تونس

قام عدد من متساكني منطقة النحلي من ولاية أريانة بغلق الطريق السيارة بنزرت- تونس من الاتجاهيين بسبب قطع الماء الصالح للشراب و قد استنكر عدد من المواطننين هذا التصرف و وصفوه بالهمجي و اعتبر البعض انه من غير المعقول اغلاق الطريق ثاني أيام العيد .

يذكر ان عددا من المناطق في كامل الجمهورية تعاني من عدم التزود بالماء منذ يوم امس و تعمل الصوناد على تزويد عدد من المناطق منذ يوم امس .