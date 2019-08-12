بسبب انقطاع المياه : محتجون يغلقون طريق السيارة بنزرت -تونس
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:53 م
محمد وليد الجموسي
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قام عدد من متساكني منطقة النحلي من ولاية أريانة بغلق الطريق السيارة بنزرت- تونس من الاتجاهيين بسبب قطع الماء الصالح للشراب و قد استنكر عدد من المواطننين هذا التصرف و وصفوه بالهمجي و اعتبر البعض انه من غير المعقول اغلاق الطريق ثاني أيام العيد .
يذكر ان عددا من المناطق في كامل الجمهورية تعاني من عدم التزود بالماء منذ يوم امس و تعمل الصوناد على تزويد عدد من المناطق منذ يوم امس .
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