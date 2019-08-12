بالفيديو.. أحمد كامل يطرح أغنية "مش شرط" رسميا عبر الـ"يوتيوب"

طرح المغني أحمد كامل، أغنية "مش شرط"، رسميا عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير الـ"يوتيوب"، اليوم الإثنين ولاقت رواجا كبيرا في الساعات الأولى من طرحها.





"مش شرط"، كلمات وألحان أحمد كامل، هندسة صوت إسلام شيتوس، عازف جيتار جلهوم، عازف سكسفون محمد الشيخ، والكليب من إخراج إسلام هشام.





وطرح "أحمد كامل" مؤخرا أغنية "خارج عن السيطرة"، كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وإخراج أحمد النجار.



