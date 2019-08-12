الصوناد: الطلب تجاوز العرض لهذا وجدت الانقطاعات في الماء أمس

أقر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصوناد مصباح الهلالي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 12 أوت 2019 بوجود اضطرابات في توزيع مياه الشرب بعدد من مناطق البلاد في ظل ارتفاع الطلب خلال اليوم الأول من عيد الأضحى مؤكدا تواصل العمل منذ 36 ساعة من قبل أعوان الشركة بهدف صيانة شبكتي التوزيع في منطقتي النحلي والمنيهلة .

واعتبر أن الطلب تجاوز العرض وهو ما تسبب في عدة إشكالات في مختلف جهات البلاد، مشيرا إلى عودة الوضع العادي بصفة تدريجية.