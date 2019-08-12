خلفان الكعبي: حزب الإصلاح موالى لإيران ولا يهمه أمن اليمن
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:44 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أكد المحلل السياسي خلفان الكعبي، إن حزب الإصلاح ليس لديه أي تحمل للمسؤولية المعارك كانت تدور بالقرب من كتائبهم ولم يقوموا بأي مساندة.
وذكر الكعبي في على تويتر:" الإصلاح موالي للحوثة وإيران ولا يهمة أمن اليمن ولا المنطقة لديهم كل الإمكانيات لكن ليسوا مستعدين للتضحية لأجل اليمن مستعدون للتضحية من أجل المرشد وقطر واذنابها.
وفيما يتعلق بمقال عبدالرحمن الراشد، حول الاحداث في اليمن رد الكعبي بقوله:" للأسف أن الشرعية هي الحاضن الغير معلن للتنظيمات الإرهابية والشواهد كثيرة.
وأضاف:" المجلس الانتقالي يضم قوات الحزام الأمني وهي من حارب وقاتل القاعدة وداعش مشيرا أن قواتالمجلس الانتقالي هي من تقاتل الحوثة فيما تكتفي قوات الشرعية بالمتابعة.
Advertisements
المزيد عن: خلفان الكعبي اليمن إيران أمن
- القبض على موالٍ للحوثي في "جازان".. يعمل بمطعم وبحوزته 50 ألف ريال
- بعد المباحثات السعودية الإماراتية مع إخوان اليمن.. خبراء: خطوة لاقتناص صنعاء من أيدي الحوثيين
- خبير عسكري: دعم التحالف العربي لليمن أنقذ الأمة من كارثة
- تعرف على التاريخ الأسود لـ"التجمع اليمني للإصلاح" باليمن
- صالح الحميدي: قطر والإخوان يحاولون تشويه التحالف العربي
- قطر تحول اليمن لمستنقع من الارهاب والجنوب هو الهدف
- الحرب الإعلامية القطرية الإصلاحية على الجنوب خدمة مجانية للحوثي
- تحذير من اتساع النشاط الملحوظ للقاعدة وداعش وتهديدات الحوثي
- حالة نفير عام.. آخر مستجدات اليمن بعد تصعيد الحلفاء بعدن