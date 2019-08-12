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سياسي يمني: الهجوم على "هاني بن بريك" حملة على استقلال الجنوب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:38 م
سياسي يمني: الهجوم على هاني بن بريك حملة على استقلال الجنوب
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وكالات
 
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أكد الناشط السياسي اليمني، صالح علي الدويل، أن "العدو يركز على الشخصية القيادية ليحطم النموذج ويخلق الإحباط العاطفي الشعبي الذي اكتسبته".


وكتب الدويل، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "كل نخب الشمال تكن العداء للمجلس الانتقالي من أصغر عضو إلى أكبر قيادي، لأنه الحامل الجدي الذي يعلمون انه سيصل بالقضية إلى أفقها المنشود".


وتابع: "حملتهم على الشيخ هاني حملة على مشروع استقلال الجنوب". 
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