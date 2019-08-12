سياسي يمني: الهجوم على "هاني بن بريك" حملة على استقلال الجنوب

أكد الناشط السياسي اليمني، صالح الدويل، أن "العدو يركز الشخصية القيادية ليحطم النموذج ويخلق الإحباط العاطفي الشعبي الذي اكتسبته".









وكتب الدويل، في تغريدة له عبر موقع تويتر، "كل نخب الشمال تكن العداء من أصغر عضو إلى أكبر قيادي، لأنه الحامل الجدي الذي يعلمون انه سيصل بالقضية إلى أفقها المنشود".









وتابع: "حملتهم على الشيخ هاني حملة على مشروع استقلال الجنوب".