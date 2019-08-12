وزير الحج السعودي: 2.5 مليون حاج من 130 دولة أدوا المناسك
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:40 م
نعيم يوسف
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قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، إن أكثر من 2.5 مليون حاج أدوا مناسك الحج بالمملكة هذا العام.
وشدد "صالح"، في كلمة له خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج لعام 1440 هجرية، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلتها قناة "TeN" الفضائية، أنه تم العمل على خطة الحج هذا العام منذ نهاية الحج العام الماضي.
ولفت إلى أن الحجاج جاؤوا من أكثر من 130 دولة، وكانت هناك متابعة مستمرة للخطط التشغيلية من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
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