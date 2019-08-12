وزير الحج السعودي: 2.5 مليون حاج من 130 دولة أدوا المناسك

قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، إن أكثر من 2.5 مليون حاج أدوا مناسك الحج بالمملكة هذا العام.





وشدد "صالح"، في كلمة له خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف الحج لعام 1440 هجرية، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلتها قناة "TeN" الفضائية، أنه تم العمل على خطة الحج هذا العام منذ نهاية الحج العام الماضي.



